AS Kemungkinan Utus 'Second Gentleman' ke Upacara Pelantikan Presiden Terpilih Korsel

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengutus 'second gentleman' Douglas Emhoff ke upacara pelantikan Presiden Terpilih Korea Selatan Yoon Suk Yeol.Menurut sumber dalam lingkungan politik dan diplomatik pada hari Selasa (03/05), AS sedang dalam pembicaraan dengan Korea Selatan tentang pengiriman utusan, termasuk Emhoff, Menteri Tenaga Kerja Marty Walsh, dan Kepala Subkomite Urusan Luar Negeri DPR AS Ami Bera.Emhoff, suami Wakil Presiden AS Kamala Harris yang merupakan seorang pengacara, juga memimpin delegasi AS ke Paralimpiade Tokyo pada Agustus lalu.Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS atau Penasihat Keamanan Nasional AS yang biasanya mewakili Washington dalam upacara pelantikan presiden baru Korea Selatan, tetapi persiapan untuk pertemuan puncak antara Presiden AS Joe Biden dengan Yoon yang dijadwalkan pada 21 Mei dilaporkan membuat kemungkinan tersebut rendah.Sementara itu, China dilaporkan sedang meninjau rencana untuk mengutus Wakil Presiden Wang Qishan ke acara yang akan digelar pada 10 Mei tersebut.Menurut Kantor Berita Jiji dan harian Nihon Keizai Shimbun, pemerintah Jepang telah memutuskan untuk mengirim Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi ke upacara pelantikan Presiden Korea Selatan berikutnya, Yoon Suk Yeol.