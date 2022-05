Pameran Konten Imersif Korea Dibuka di New York, AS

Photo : YONHAP News

Sebuah pameran telah dibuka di Manhattan, New York, Amerika Serikat (AS) yang telah menampilkan 16 jenis konten imersif yang berkaitan dengan Korea, termasuk salah satu yang memungkinkan pengunjung untuk secara virtual mengalami konser BTS, salah satu sensasi K-pop global.Kementerian Kebudayaan dan Badan Konten Kreatif Korea mengadakan pameran yang mencakup konten yang didasarkan pada film Korea Selatan “Parasite”, pemenang empat penghargaan Oscar pada tahun 2020.Pameran di New York tersebut akan berlangsung hingga Sabtu (07/05).Pameran kemudian akan diadakan di Washington D.C. dari 27 Mei hingga 9 Juni.Acara ini juga akan menampilkan konten yang dibuat oleh seniman dan kelompok seni media Korea Selatan dan Museum Nasional Korea.