AU Korsel-AS Mulai Latihan Gabungan pada Pekan Depan

Photo : YONHAP News

Angkatan Udara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) akan melakukan latihan militer gabungan mulai pekan depan.Seorang pejabat militer Korea Selatan pada hari Selasa (03/05) menyampaikan bahwa selama dua minggu ke depan mulai 9 Mei, puluhan unit pesawat tempur Korea Selatan dan AS akan turut mengambil bagian dalam latihan gabungan tersebut.Dilaporkan bahwa skala latihan itu akan diadakan dalam skala yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya.Sebagai ganti dari latihan militer gabungan Angkatan Udara besar-besaran antara Korea Selatan dan AS sebelumnya, "Max Thunder", latihan militer yang telah dimulai sejak 2019 ini disebut dengan nama "Korea Flying Traning (KFT)".Angkatan Laut Korea Selatan dan AS pun tengah melaksanakan latihan militer gabungan di Laut Timur selama tiga hari sejak hari Selasa (03/05) kemarin.