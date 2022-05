AS Kecam Peluncuran Rudal Balistik Korut dan Lakukan Pembahasan dengan Korsel dan Jepang

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) mengecam uji coba peluncuran rudal balistik Korea Utara, dan menyatakan pihaknya sedang melakukan pembahasan dengan negara-negara sekutunya, termasuk Korea Selatan dan Jepang.Juru Bicara Kementerian Pertahanan AS John Kirby dalam pengarahan pers pada Rabu (04/04) waktu setempat mengatakan AS telah mengetahui mengenai peluncuran rudal balistik Korea Utara dan sedang melakukan analisis.Ditanya apakah peluncuran rudal tersebut merupakan provokasi dari Korea Utara menjelang kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Korea Selatan dan Jepang, Kirby menjawab bahwa tidak ada waktu yang tepat untuk melakukan uji coba peluncuran rudal semacam itu.Namun, menanggapi peningkatan signifikan dalam peluncuran uji coba Korea Utara tahun ini, pihaknya menyampaikan kekhawatiran bahwa ancaman serupa akan terus meningkat sebagaimana kemampuan Korea Utara meningkat seiring setiap uji coba rudal yang dilakukan.Sementara itu, Komando Indo-Pasifik AS mengungkapkan dalam sebuah pernyataan terpisah bahwa peluncuran tersebut dinilai tidak menjadi ancaman langsung bagi pasukan AS, wilayah AS, serta negara-negara sekutu AS, tetapi pihaknya tetap mengawasi perkembangan kondisi terkait.