AS Utus Delegasi yang Dipimpin oleh 'Second Gentleman' ke Upacara Pelantikan Presiden Korsel

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) mengumumkan daftar utusan yang dikirim untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden Korea Selatan yang baru Yun Suk Yeol.Utusan yang diketuai oleh Douglas Emhoff, Second Gentleman, yang merupakan gelar bagi suami Wakil Presiden AS, tersebut terdiri dari delapan orang, termasuk empat publik figur AS keturunan Korea.Selain Douglas Emhoff, tujuh utusan lainnya adalah Pelaksanan Tugas Duta Besar AS untuk Korea Selatan Christopher Del Corso, Menteri Ketenagakerjaan Marty Walsh, Anggota DPR dari Partai Demokrat Ami Bera, Anggota DPR dari Partai Demokrat Marilyn Strickland, Wakil Menteri Kehakiman Todd Kim, Penasihat Khusus Presiden Linda Shim, dan pengarang novel 'Pachinko', Lee Min-kin.Keputusan AS untuk mengutus suami Wakil Presiden Kamala Harris ke upacara pelantikan Presiden Terpilih Yoon Suk Yeol dinilai dibuat dengan pertimbangan persiapan kunjungan Presiden AS ke Seoul pada 20 Mei dan pentingnya aliansi antara Korea Selatan dan AS.Dalam acara pelantikan presiden-presiden Korea Selatan sebelumnya, AS mengutus menteri luar negeri atau penasihat keamanan nasional.Namun, Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan kemungkinan besar akan mendampingi Presiden Joe Biden dalam kunjungannya ke Korea Selatan di bulan yang sama setelah pelantikan Yoon.