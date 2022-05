Gedung Putih: Biden akan Tegaskan Kembali Komitmen AS akan Pertahanan Korsel dan Jepang

Photo : YONHAP News

Gedung Putih mengungkapkan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan menegaskan kembali komitmen AS untuk membela Korea Selatan dalam kunjungannya ke Seoul pada akhir bulan ini.Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan dalam jumpa pers pada hari Kamis (05/05) bahwa Presiden Biden akan mengunjungi Korea Selatan dan Jepang untuk mengadakan pembicaraan bilateral terpisah dengan Presiden Korea Selatan yang akan datang Yoon Suk Yeol dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.Psaki mengatakan para pemimpin akan membahas berbagai cara untuk memperdalam kemitraan keamanan dan hubungan ekonomi, serta cara menghadapi tantangan bersama, seperti COVID-19.Juru bicara itu kemudian mengatakan bahwa sehubungan dengan tindakan destabilisasi Korea Utara yang terus berlanjut di wilayah Semenanjung Korea, termasuk dengan peluncuran uji coba beberapa rudal balistik antar-benua (ICBM), Presiden Biden akan menegaskan komitmen AS terhadap keamanan Korea Selatan dan Jepang.Dia menambahkan bahwa Presiden Biden juga akan menegaskan kembali bahwa komitmen AS, termasuk komitmen-komitmen mengenai pencegahan yang telah diperluas, tidak tergoyahkan.