Senat AS Konfirmasi Goldberg sebagai Duta Besar AS untuk Korea Selatan

Photo : YONHAP News

Senat Amerika Serikat (AS) telah menyetujui calon Duta Besar AS untuk Korea Selatan yang ditunjuk oleh Presiden Joe Biden.Senat AS mengadakan sesi rapat pleno pada hari Kamis (05/05) dan memberikan suara bulat untuk mengonfirmasi Philip Goldberg sebagai Duta Besar AS untuk Korea Selatan.Goldberg kemungkinan akan menjabat segera setelah dia resmi ditugaskan oleh Presiden Biden. Setelah mulai menjabat, dia diperkirakan akan memimpin persiapan kunjungan Presiden Biden ke Korea Selatan pada 20 Mei mendatang.Menurut Gedung Putih, Goldberg adalah anggota senior Kementerian Luar Negeri dan saat ini menjabat sebagai Duta Besar AS untuk Republik Kolombia.Goldberg juga menjabat sebagai koordinator Departemen Luar Negeri untuk Implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Terhadap Korea Utara pada 2009 - 2010 di bawah pemerintahan Obama.Jabatan Duta Besar AS untuk Korea Selatan telah kosong sejak Januari 2021, saat Duta Besar Harry Harris mengundurkan diri di saat Presiden Biden mulai menjabat.