AS : Peluncuran Misil Korut adalah Penghinaan Terhadap PBB

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyatakan pada hari Kamis (05/05) bahwa serangkaian provokasi peluncuran rudal balistik Korea Utara adalah penghinaan terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang melarang peluncuran misil serupa, dan komunitas internasional harus mengirimkan sinyal tegas menghadapi provokasi tersebut.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price mengatakan bahwa rancangan resolusi PBB yang tengah disiapkan untuk diajukan ke Dewan Keamanan PBB tengah melalui pembahasan bersama negara-negara mitra dan sekutu AS. Pihaknya dilaporkan terlebih dulu melakukan pembahasan mengenai rancangan resolusi tersebut bersama negara-negara di Indo-Pasifik.Ditambahkannya, AS tetap berkomitmen untuk melindungi Korea Selatan dan Jepang, dan mengatakan bahwa dialog serupa terus berlanjut akibat provokasi beruntun Korea Utara.Jubir Ned Price mengatakan bahwa program senjata nuklir dan rudal balisitik Korea Utara menimbulkan tantangan bagi PBB dan ancaman bagi perdamaian internasional dan resolusi keamanan yang sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Keamanan PBB.Dewan Keamanan PBB telah menandatangani serangkaian resolusi di masa lalu. Itu sebabnya peluncuran rudal balistik pada minggu ini dan peluncuran rudal balistik antar-benua (ICBM) terbaru Korea Utara merupakan penghinaan terhadap sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB.Dia menekankan pentingnya bagi komunitas internasional, negara-negara sekutu dan mitra AS di seluruh dunia untuk mengirim sinyal yang sangat jelas ke Korea Utara bahwa provokasi ini tidak akan ditoleransi dan jika tidak meningkatkan sikap strategisnya, maka dunia akan mengambil tanggapan.