Pemerintah Korsel Sambut Baik Persetujuan Senat AS atas Dubes AS untuk Korsel yang Baru

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan menyambut baik persetujuan senat Amerika Serikat (AS) atas penunjukan Philip Goldberg sebagai Duta Besar AS untuk Korea Selatan.Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan pada hari Jumat (06/05) bawah pihaknya sepenuhnya mendukug penunjukan Duta Besar Goldberg yang akan berkontiribusi meningkatkan aliansi antara Korea Selatan dan AS.Senat AS menggelar sidang paripurna pada hari Kamis (05/05) waktu setempat dan mengonfirmasi penunjukan Goldberg sebagai Duta Besar AS untuk Korea Selatan.Setelah pengangkatan oleh Persiden Joe Biden, Godlberg akan berangkat ke Korea Selatan dan memulai masa jabatannya.Sehubungan dengan kunjungan Presiden Joe Biden ke Korea Selatan pada 20 Mei mendatang, banyak pihak yang memperhatikan apakah Goldberg akan dapat tiba di Korea Selatan dalam bulan ini atau tidak.Godlberg memiliki karir sebagai diplomat dan pernah menjabat sebagai Duta Besar AS untuk Republik Kolombia dan Filipina.Sebelumnya, jabatan Duta Besar AS untuk Korea Selatan telah kosong selama 16 bulan, sejak mantan Duta Besar Harry Harris mengundurkan diri pada bulan Januari tahun lalu.