Menlu Korsel dan AS Sependapat Lanjutkan Kerja Sama Erat

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) telah membahas perkembangan situasi terkini di Semenanjung Korea.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Chung Eui-yong telah mengadakan pembicaraan via telepon atas permintaan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Senin (09/05).Kedua menteri menyatakan bahwa berdasarkan kepercayaan dan hubungan yang erat, Korea Selatan dan AS telah membuat kemajuan dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea dan menyelesaikan isu-isu global, seperti krisis di Ukraina, Afganistan, Myanmar, pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasokan global.Menurut Kementerian Luar Negeri di Seoul, kedua belah pihak kembali mengonfirmasi pemahaman bersama untuk melanjutkan kerja sama yang erat di bawah postur pertahanan gabungan yang kukuh, sehingga Korea Utara dapat menghentikan tindakan yang meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea dan kembali ke jalur dialog dan diplomasi di tengah situasi serius Semenanjung Korea.Selain itu, Menteri Chung menekankan pentingnya untuk terus mengembangkan dan memperluas aliansi Korea Selatan - AS melalui koordinasi dan kerja sama erat antara kedua negara, bahkan setelah peresmian pemerintahan yang baru, dan meminta dukungan penuh Menteri Blinken.