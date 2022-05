Aktris Senior Korsel Kang Soo-yeon Meninggal Dunia di Usia 55 Tahun

Photo : YONHAP News

Kang Soo-yeon, aktris senior Korea Selatan yang terkenal di era tahun 1980-an dan 1990-an, meninggal dunia pada hari Minggu (07/05) di usia 55 tahun.Kang Soo-yeon menjadi aktris Korea Selatan pertama yang meraih penghargaan di tiga festival film internasional. Demikian, dia mendapat julukan "bintang kelas dunia" dan mejadi salah satu aktris Korea Selatan yang paling dihormati.Kang dilaporkan mengalami serangan jantung di rumahnya pada tangagl 5 Mei dan di bawa ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, dia didiagnosis mengalami perdarahan intraserebral, kemudian mendapatkan perawatan namun telah dalam kondisi tidak sadarkan diri hingga meninggal dunia.Sejak memulai kariernya di usia 4 tahun sebagai aktris cilik pada 1969, Kang telah membintangi sejumlah drama dan film.Dia kemudian semakin dikenal setelah menerima penghargaan di Festival Film Internasional Venesia pada 1987 untuk perannya dalam film "The Surrogate Woman." Tak hanya itu, dia juga meraih penghargaan Aktris Terbaik di Festival Film Internasional Moskow pada 1989 untuk perannya di film "Come, Come, Come Upward."Selain membintangi film, mendiang Kang juga memimpin kegiatan untuk pengembangan perfilman Korea Selatan, seperti bekerja sebagai Ketua Penyelenggara Bersama Festival Film Internasional Busan.Sebelumnya, Kang dijadwalkan akan kembali membintangi sebuah film baru berjudul Jung-E yang akan tayang di Netflix.Para pelaku industri film Korea Selatan dilaporkan telah membentuk sebuah komite pemakaman yang dipimpin oleh Kim Dong-ho, mantan Ketua Festival Film Internasional Busan.Para rekan dan penggemar Kang merasakan kesedihan mendalam akan kepergiannya yang tidak disangka ini.Upacara pemakaman untuk mengenang Kang Soo-yeon akan berlangsung di Samsung Medical Center pada Rabu (11/05).