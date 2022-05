Gedung Putih : Agenda Terpenting dalam Kunjungan Presiden Biden ke Korsel dan Jepang Adalah Isu Korut

Photo : YONHAP News

Gedung Putih Amerika Serikat (AS) menyatakan pada hari Senin (09/05) waktu setempat bahwa isu Korea Utara adalah agenda terpenting dalam kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Korea Selatan dan Jepang pada tanggal 20-24 Mei mendatang.Sehubungan dengan kemungkinan uji coba nuklir Korea Utara menjelang kunjungan Presiden Biden ke Korea Selatan, Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan situasi, dan masalah Korea Utara adalah agenda terpenting dalam kunjungan Presiden Biden ke dua negara sekutunya tersebut.Sejalan dengan peluncuran pemerintahaan Yoon Suk Yeol dan kunjungan Presiden Biden ke Korea Selatan dan Jepang, diperkirakan Korea Utara akan melakukan provokasi skala besar, sehingga pernyataan Psaki dianggap sebagai ekspresi keinginan AS untuk menangani masalah Korea Utara yamg menjadi msalah mendesak dalam kunjungan kali ini.Pemerintahaan Biden telah menyelesaikan pemeriksaan kebijakan baru terhadap Korea Utara pada bulan April tahun lalu dan mengusulkan berbagai jalan keluar untuk pewujudan denuklirisasi melalui diplomasi dan dialog tanpa syarat, namun selama lebih dari satu tahun Korea Utara belum menaggapi penawaran tersebut.