AS Tekankan Pentingnya Aliansi antara Korsel dan AS

Photo : YONHAP News

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menekankan pentingnya aliansi antara Korea Selatan dan AS serta mengharapkan penguatan kerja sama di masa depan.Menurut pemerintah AS, aliansi antara Korea Selatan dan AS merupakan pilar utama untuk perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di wilayah Indo-Pasifik.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price mengatakan bahwa aliansi antara Korea Selatan dan AS dibentuk berdasarkan kepentingan dan nilai-nilai yang sama, sehingga hal itu akan tetap terjaga di bawah pemerintahan baru Korea Selatan.Sehubungan dengan provokasi dan uji coba nuklir Korea Utara, Kementerian Pertahanan AS mengungkapkan bahwa komunitas internasional menyuarakan seruan yang sama terhadap Korea Utara.AS meminta penyelenggaraan rapat darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 11 Mei untuk membahas peluncuran rudal balistik dari kapal selam (SLBM) Korea Utara yang dilakukan pada tanggal 7 Mei.Sementara itu, Presiden Joe Biden dilaporkan akan mengunjungi Korea Selatan dan mengadakan konferensi tingkat tinggi (KTT) dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada 21 Mei.Gedung Putih menegaskan bahwa isu keamanan regional akan menjadi agenda utama dalam KTT antara Korea Selatan dan AS tersebut.