5 Lagi Kasus BA.2.12.1 Dikonfirmasi di Korea Selatan

Photo : YONHAP News

Jumlah kasus subvarin dari Stealth Omicron, BA.2.12.1, yang diketahui memiliki daya transmisi lebih kuat 20% dari Stealth Omicron (BA.2), bertambah 5 orang, sehingga total 6 orang telah dikonfirmasi di Korea Selatan.Otoritas kesehatan menyatakan pada hari Selasa (10/05) bahwa dideteksi 5 kasus baru subvarian BA.2.12.1 dari luar negeri, dan pihaknya sedang melakukan penyelidikan epidemiologi.Ditambahkan pula bahwa enam kasus semua berasal dari Amerika Serikat (AS), dan belum ditemukan kasus tambahan lainnya.BA.2.12.1 adalah subvarian dari BA.2, dan pertama kali dideteksi di New York, AS, pada Desember tahun lalu. Dilaporkan bahwa penambahan kasus subvarian BA.2.12.1 telah meningkat drastis di AS selama lima minggu terakhir.Kecepatan penularan varian Stealth Omicron (BA.2) diketahui lebih cepat 30 persen daripada varian Omicron, dan kecepatan penularan varian BA.2.12.1 lebih cepat 20 persen daripada BA.2.Sementara itu, di antara kasus-kasus subvarian rekombinasi varian Omicron dan Stealth Omicron di Korea Selatan, dilaporkan satu kasus subvarian XQ, satu kasus XE dari luar negeri dan dua kasus penularan lokal, serta dua kasus penularan lokal varian XM.