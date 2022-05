Kemlu AS: Denuklirisasi Semenanjung Korea Adalah Tujuan Bersama Korea Selatan dan AS

Photo : KBS News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menegaskan kembali komitmen AS untuk berkoordinasi erat dengan pemerintahan baru Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, menekankan bahwa denuklirisasi di Semenanjung Korea adalah tujuan bersama Seoul dan Washington.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price menyatakan posisi tersebut pada hari Selasa (10/05) dalam sebuah konferensi pers ketika diminta mengomentari pernyataan Yoon tentang Korea Utara dalam pidato pelantikannya.Yoon mengatakan dalam pidato pada hari Selasa (10/05) bahwa jika Korea Utara mengambil jalan menuju denuklirisasi secara substansial, maka Korea Selatan siap untuk menyediakan rencana yang berani untuk memperkuat ekonomi Korea Utara.Price mengatakan bahwa AS telah dan akan terus berkoordinasi erat dengan Korea Selatan untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh program senjata pemusnah massal dan rudal balistik Korea Utara yang melanggar hukum, dan untuk memajukan tujuan bersama, yaitu denuklirisasi lengkap Semenanjung Korea.Juru bicara itu menambahkan bahwa hal tersebut adalah tujuan bersama Washington dengan pemerintah Korea Selatan sebelumnya dan saat ini.