Presiden Xi Jinping Mengundang Presiden Yoon untuk Berkunjung ke China

Photo : YONHAP News

Segera seusai pelantikan, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memulai tugasnya dengan mengadakan serangkaian pertemuan dengan para diplomat dari Amerika Serikat (AS), China, dan Jepang.Diplomat China dilaporkan menyampaikan keinginan Presiden Xi Jinping untuk mengundang Presiden Yoon untuk berkunjung ke Beijing.Delegasi China yang menghadiri upacara pelantikan Presiden Korea Selatan yang baru, termasuk Wakil Presiden China Wang Qishan, menyampaikan undangan tersebut dalam pertemuan dengan Presiden Yoon pada hari Selasa (10/05) di Kantor Kepresidenan yang baru di Yongsan, Seoul.Wakil Presiden Wang mengatakan kepada Presiden Yoon bahwa Presiden Xi memintanya menghadiri upacara pelantikan Presiden Yoon sebagai utusan khusus Presiden Xi dan mendoakan agar Korea Selatan berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Yoon menjadi negara yang damai serta mendoakan kedamaian bagi rakyat Korea selatan.Ditambahkannya bahwa China berkomitmen untuk mendorong kemitraan kerja sama strategis dengan Korea Selatan yang lebih maju dan terus mengembangkannya ke tingkat yang lebih tinggi.Menurut Kantor Kepresidenan Urusan Luar Negeri Korea Selatan, Presiden Yoon mengucapkan terima kasih atas undangan tersebut, sambil mengungkapkan harapan akan kunjungan Presiden Xi ke Korea Selatan.Sebelumnya, Presiden Yoon telah menerima kunjungan dari delegasi AS yang dipimpin oleh Douglas Emhoff, suami Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), tepat setelah acara pelantikan pada hari Selasa (10/05).Pada kesempatan itu, Emhoff menyampaikan surat dari Presiden Joe Biden kepada Presiden Yoon. Emhoff menambahkan bahwa Biden secara langsung memintanya untuk memberikan surat tersebut untuk Yoon, yang memuat keinginan Presiden AS untuk mempererat kerja sama dengan pemerintahan Yoon selama lima tahun ke depan.Diketahui bahwa Seoul dan Washington dijadwalkan akan menggelar pertemuan puncak pada akhir bulan ini.Selain itu, Presiden Yoon juga menerima surat dari Perdana Menteri Fumio Kishida yang diserahkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi.Yoon menyatakan harapan untuk bertemu dengan Kishida sesegera mungkin, dan mengungkapkan keinginan untuk bekerja bersama untuk meningkatkan hubungan Korea Selatan dan Jepang.