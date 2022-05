Harga Diesel di Korsel Sentuh Rekor Tertinggi dalam 14 Tahun Terakhir

Photo : KBS News

Harga rata-rata diesel secara nasional di Korea Selatan telah melampaui harga rata-rata bensin.Menurut Opinet, sebuah layanan informasi harga minyak yang dikelola oleh perusahaan minyak nasional Korea Selatan, harga rata-rata diesel yang dijual di stasiun pengisian bahan bakar di seluruh wilayah di Korea Selatan pada pukul 12.00 hari Rabu (11/05) tercatat di harga 1.946.65 won per liter.Harga diesel ini lebih tinggi 0,77 won per liter dibandingkan dengan harga rata-rata bensin, yaitu sebesar 1.945.88 won per liter.Harga bensin naik 2,09 won per liter dari sehari sebelumnya, sedangkan harga diesel melonjak 5,19 won per liter hanya dalam sehari.Ini merupakan pertama kalinya dalam 14 tahun harga diesel di dalam negeri melebihi harga bensin sejak bulan Juni 2008.Belangkan ini, harga diesel meroket akibat dampak penerapan sanksi yang diterapkan terkait perang di Ukraina dan kelangkaan persediaan diesel global, khususnya di benua Eropa, terhadap pasokan minyak Korea Selatan.Harga diesel saat ini berada di titik tertinggi sejak bulan Juli 2008 saat tercatat harga 1.947, 8 won per liter.