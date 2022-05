Presiden Yoon Janjikan Tambahan 3 Miliar Dolar AS untuk Perang Global Melawan COVID-19

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan pada hari Kamis (12/05) bahwa Korea Selatan akan memberikan kontribusi tambahan sebesar 300 juta dolar AS untuk inisiatif global melawan COVID-19.Presiden membuat janji tersebut dalam pidatonya yang telah direkam sebelumnya untuk konferensi tingkat tinggi (KTT) Global COVID-19 kedua yang diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Belize, Jerman, Indonesia, dan Senegal.Dalam penampilan pertamanya di panggung internasional sejak pelantikannya pada hari Selasa (10/05), Yoon mengatakan bahwa Korea Selatan akan melanjutkan kontribusi dalam upaya global untuk mengakhiri pandemi, sebagaimana Korea Selatan berusaha untuk memenuhi tanggung jawab dan perannya di komunitas internasional.Yoon mengatakan bahwa Korea Selatan akan memberikan kontribusi tambahan senilai 300 juta dolar untuk Akselerator Akses ke Peralatan COVID-19 (ACT-Accelerator), sebuah inisiatif global yang diluncurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan negara-negara mitranya untuk berkolaborasi dalam bidang vaksin, perawatan, dan tes untuk COVID-19 .Korea Selatan sejauh ini telah menyalurkan 210 juta dolar AS dalam bentuk tunai dan barang untuk inisiatif tersebut.Presiden Yoon juga berjanji akan mendukung secara aktif upaya negara-negara berkembang untuk memproduksi vaksin.Selain itu, Yoon mengatakan bahwa Korea Selatan mendukung pembentukan dana perantara keuangan, yang akan memungkinkan masyarakat internasional untuk dengan cepat memobilisasi dana yang cukup untuk secara efektif mempersiapkan diri melawan penyakit menular baru.