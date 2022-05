Penasihat Keamanan Korsel dan AS Adakan Pembicaraan Via Telepon

Photo : YONHAP News

Penasihat keamanan nasional Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) mengadakan pembicaraan via telepon untuk pertama kalinya setelah pelantikan Presiden Yoon Suk Yeol, dan berjanji untuk bekerja sama secara erat dalam menangani masalah Korea Utara.Gedung Putih AS menyatakan bahwa Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Selatan yang baru, Kim Sung-han, dan Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengadakan pembicaraan pada hari Kamis (12/05) waktu setempat.Ditambahkannya, kedua penasihat keamanan tersebut juga membahas perihal kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Korea Selatan pada tanggal 20 Mei mendatang.Sullivan mengatakan bahwa pertemuan antara Presiden Biden dan Presiden Yoon akan menjadi peluang untuk memperkuat aliansi Korea Selatan dan AS.Selain itu, keduanya juga menyatakan kecaman atas peluncuran rudal balistik antar-benua Korea Utara yang melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan berjanji untuk melakukan kerja sama erat untuk mewujudkan denuklirisasi di Sememanjung Korea dan menghadapi ancaman Korea Utara.Ini dievaluasi sebagai upaya untuk menekankan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat sedang menangani aksi militer Korea Utara yang dilakukan tiga hari setelah peluncuran pemerintahan Yoon.AS mendesak Korea Utara untuk segera berdialog, dan mendorong upaya komunitas internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi Korea Utara, meskipun diketahui tidak terdapat rencana pemberian bantuan vaksin COVID-19 kepada Korea Utara.Sebelumnya, calon Menteri Unifikasi Korea Selatan Kwon Young-se menyatakan pihaknya bersedia membantu Korea Utara apabila bantuan vaksin ke Korea Utara diperlukan. Oleh karenanya, pernyataan kedua pihak tersebut ditafsirkan menunjukkan kesiapan untuk memberikan bantuan kemanusiaan terlepas dari provokasi yang dilakukan Korea Utara.