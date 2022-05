Hyundai Motor Company akan Umumkan Investasi 7 Miliar Dolar AS Saat Biden Berkunjung ke Korsel

Photo : YONHAP News

Kantor Berita AP melaporkan pada hari Kamis (12/05) bahwa Hyundai Motor Company akan mengumumkan rencana pendirian pabrik mobil listrik senilai 7 miliar dolar AS di Georgia, Amerika Serikat, dalam kunjungan Presiden Joe Biden ke Korea Selatan.AP memberitakan bahwa investasi ini akan menciptakan 8.500 lapangan kerja di AS.Media lokal AS, The Atlanta Journal Constitution, juga melaporkan bahwa Hyundai Motor Company dan pemerintah Georgia akan mengumumkan rencana pendirian pabrik mobil listrik tersebut pada 20 Mei waktu setempat.Menurutnya, Hyundai akan mengumumkan rencana itu saat Preisden Biden berkunjung ke Korea Selatan, dan Gubernur Georgia Brian Kemp dijadwalkan akan membuat pengumuman resmi mengenai rencana tersebut di Savannah, lokasi pabrik tersebut akan dibangun.Disebutkan juga bahwa negosiasi telah dirampungkan, serta pabrik tersebut akan memproduksi mobil dan baterai merek Hyundai dan Kia.Hyundai Motor Group juga telah mendirikan dan mengoperasikan pabrik mobil Hyundai di Alabama pada tahun 2006 dan pabrik mobil Kia di Georgia pada tahun 2009.