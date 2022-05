Ekspor Korsel Lampaui 50 Miliar Dolar AS Selama 14 Bulan Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Volume ekspor Korea Selatan melampaui 50 miliar dolar AS selama 14 bulan berturut-turut, sekaligus mencatatkan nilai tertinggi untuk April.Namun, jumlah impor juga meningkat, sehingga Korea Selatan mencatatkan difisit perdagangan sebesar 2,5 miliar dolar AS.Berdasarkan laporan impor dan ekspor bulanan di April 2022 yang dirilis oleh Layanan Bea Cukai Korea pada Senin (16/05), volume ekspor di April meningkat 12,9 persen dibandingkan bulan yang sama setahun lalu dengan catatan 57,8 miliar dolar.Sementara nilai impor tercatat 60,3 miliar dolar AS, naik 18,6 persen, sehingga terjadi difisit perdagangan sebesar 2,5 miliar dolar AS.Ekspor semikonduktor melampaui 10 miliar dolar AS selama 12 bulan berturut-turut, sementara ekspor produk petrokimia juga terus mencatatkan peningkatan selama 14 bulan berturut-turut.Ekspor ke China mengalami penurunan untuk pertama kalinya dalam 18 bulan sejak Oktober 2020, sementara ekspor ke Amerika Serikat terus meningkat selama 20 bulan berturut-turut.