WHO Peringatkan Penyebaran Cepat COVID-19 di Korea Utara

Photo : YONHAP News

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dilaporkan pada hari Senin (16/05) mengungkapkan bahwa terdapat kekhawatiran COVID-19 akan menyebar dengan cepat di Korea Utara.Reuters mengutip Poonam Khetrapal Singh, Direktur Regional WHO untuk Asia Tenggara, yang mengeluarkan peringatan tersebut dalam sebuah pernyataan.Pejabat WHO itu dilaporkan mengatakan bahwa di negara yang belum memulai program vaksinasi COVID-19, tanpa adanya tindakan segera dan tepat, terdapat risiko virus dapat menyebar dengan cepat di tengah masyarakat.WHO mengungkapkan pihaknya belum menerima informasi tentang wabah yang dilaporkan langsung oleh otoritas Korea Utara.Dia menambahkan bahwa WHO siap memberikan bantuan bagi Korea Utara untuk melawan pandemi.