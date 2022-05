Perwakilan Nuklir Korea Utara dari Korsel dan AS Adakan Pembicaraan Via Telepon

Photo : YONHAP News

Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea yang baru diangkat, Kim Geon, mengadakan pembicaraan via telepon untuk pertama kalinya dengan Perwakilan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Kebijakan Korea Utara Sung Kim pada hari Senin (16/05) kemarin.Kedua pihak menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi penyebaran COVID-19 di Korea Utara dan memutuskan untuk membahas langkah pemberian bantuan kemanusiaan untuk Korea Utara bersama komunitas internasional.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengungkapkan bahwa pihak AS telah menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Korea Selatan untuk mendukung Korea Utara menahan penyebaran virus corona.Selain itu, kedua pihak bertukar hasil evaluasi mengenai peluncuran rudal dan uji coba nuklir Korea Utara, serta menyamakan pandangan untuk memperkuat kerja sama antara kedua negara.Menjelang kunjungan Presiden Joe Biden ke Korea Selatan dalam pekan ini, kedua pihak berpendapat bahwa sejauh ini kerja sama antara Korea Selatan dan AS telah berjalan dengan lancar terkait kebijakan terhadap Korea Utara.