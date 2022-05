AS : Korut Samarkan Pekerja TI Korea Utara di Luar Negeri

Photo : Getty Images Bank

Pemerintah Amerika Serikat (AS) memperingatkan bahwa Korea Utara menyamarkan warganya yang berprofesi di bidang teknologi informasi (TI) sebagai warga Korea Selatan dan mempekerjakan mereka di luar negeri untuk mengumpulkan dana pengembangan nuklir dan rudal.Kementerian Luar Negeri AS, Kementerian Keuangan AS, dan Biro Investigasi Federal (FBI) mengumumkan dalam rekomendasi bersama pada Senin (16/05) waktu setempat bahwa Korea Utara mengirim pekerja TI yang menyamar sebagai warga negara lain di seluruh dunia untuk meningkatkan keuntungan yang digunakan dalam program pengembangan nuklir dan rudal balistik.Menurut Kementerian Luar Negeri AS, tindakan Korea Utara serupa bertujuan untuk menghindari sanksi internasional atas Korea Utara, sebagaimana perusahaan yang mempekerjakan pekerja warga Korea Utara akan dijatuhi hukuman pelanggaran sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa.Ditambahkan pula, para pekerja TI Korea Utara memanfaatkan permintaan yang ada akan tenaga TI terampil, seperti pengembangan perangkat lunak atau aplikasi mobile, untuk mendapatkan kontrak kerja sebagai pekerja lepas bagi klien-klien di seluruh dunia, termasuk di Amerika Utara, Eropa, dan Asia Timur.