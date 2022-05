CNN: Biden Berkunjung ke Asia, Korea Utara Kemungkinan Persiapkan Uji Coba ICBM

Photo : YONHAP News

Korea Utara dilaporkan tengah bersiap untuk melakukan uji coba rudal, kemungkinan rudal balistik antar-benua (ICBM), dalam 48 hingga 96 jam ke depan, menjelang kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden ke Korea Selatan dan Jepang.CNN melaporkan pada hari Selasa (17/05) bahwa seorang pejabat AS berbagi rincian informasi intelijen terbaru tentang dugaan langkah Korea Utara, mengatakan bahwa kembali tertangkap tanda-tanda persiapan peluncuran ICBM Korea Utara.CNN mengatakan bahwa tempat peluncuran yang diamati dari citra satelit kemungkinan berada di dekat Pyongyang, namun tidak diungkapkan rincian lebih lanjut mengenai penampakan bahan bakar, peralatan terkait, maupun kendaraan dan tenaga pekerja yang dibutuhkan untuk peluncuran tersebut.Biden dijadwalkan mengunjungi Korea Selatan antara Jumat (20/05) dan Minggu (22/05) untuk menghadiri pertemuan puncak pertamanya dengan Presiden Yoon Suk Yeol.Dia kemudian akan melakukan perjalanan ke Jepang untuk menghadiri pertemuan puncak kelompok keamanan regional Quad yang terdiri dari Australia, Jepang, India dan Amerika Serikat.Sementara itu, sebuah think tank AS mengatakan pada hari Selasa (17/05) bahwa Korea Utara tampak melanjutkan pekerjaan restorasi di lokasi uji coba nuklirnya, di tengah penyebaran COVID-19 yang cepat di negara itu.Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) merilis sebuah laporan yang mengatakan bahwa aktivitas lanjutan di terowongan nomor tiga situs pengujian nuklir Punggyeri di provinsi timur laut, Hamgyong Utara, terlacak melalui citra satelit.Pusat itu mengamati pintu masuk baru ke terowongan dan sebuah bangunan baru juga sedang dibangun di sudut timur laut daerah tersebut.Berdasarkan pekerjaan perbaikan dan persiapan lanjutan di terowongan selama tiga bulan terakhir, CSIS mengatakan bahwa Korea Utara tampak hampir menyelesaikan situs untuk uji coba nuklir ketujuh.Pada tanggal 6 Mei, Departemen Luar Negeri AS berspekulasi bahwa kemungkinan uji coba nuklir Korea Utara, yang akan menjadi yang pertama dari jenisnya sejak 2017, akan dilakukan pada awal bulan ini.