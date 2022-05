WHO Khawatirkan Risiko Munculnya Subvarian COVID-19 Baru di Korut

Photo : YONHAP News

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa merebaknya penularan pandemi COVID-19 di Korea Utara berpotensi meningkatkan risiko munculnya subvarian baru virus corona.Sebagaimana dikutip oleh kantor berita Reuters, Mike Ryan, Kepala Tanggap Darurat WHO, dalam konferensi pers pada 17 Mei waktu setempat mengatakan bahwa terdapat kekhawatiran besar jika Korea Utara tidak menggunakan sarana yang tersedia saat ini.Dia mengatakan bahwa WHO telah berulang kali memperingatkan bahwa saat penularan virus corona tidak dicegah, maka selalu terdapat risiko yang lebih besar kemunculan subvarian baru.Direktur Jenderal WHO Tedrso Adhanom Ghebreyesus juga menyampaikan kekhawatirannya, sebagaimana pandemi COVID-19 di Korea Utara saat ini merebak di tengah populasi yang belum divaksinasi.Kantor Berita Pusat Korea Utara KCNA melaporkan total 56 orang meninggal dunia akibat demam COVID-19 dan sebanyak 1.483.050 orang sedang dalam perawatan karena demam akibat virus corona.