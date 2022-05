Nuklir Korut dan Keamanan Ekonomi Jadi Agenda Utama KTT Korsel-AS

Photo : YONHAP News

Jadwal dan garis besar agenda untuk konferensi tingkat tinggi (KTT) Korea Selatan - Amerika Serikat (AS) pertama antara Presiden Yoon Seok-yeol dan Presiden AS Joe Biden diumumkan.KTT antara Presiden Yoon Suk Yeol dan Presiden Joe Biden akan berlangsung di Kantor Kepresidenan Yongsan, Seoul, selama 90 menit pada sore hari tanggal 21 Mei untuk membahas isu nuklir Korea Utara dan kerja sama ekonomi dan keamanan.Selain itu, akan dibahas rencana untuk mengoperasikan kembali badan konsultasi pencegahan yang diperpanjang antara Korea Selatan dan AS. Sejak tahun 2016, konsultasi tersebut hanya pernah diadakan sebanyak dua kali.Bantuan medis COVID-19 untuk Korea Utara kemungkinan besar tidak akan dibahas, sebagaimana pihak Korea Utara belum memberikan tanggapan.Dalam pembicaraan tersebut, isu keamanan ekonomi akan dibahas secara intensif dengan tujuan untuk memperkuat kerja sama ekonomi dalam rantai pasokan, sumber daya, dan teknologi canggih dari perspektif keamanan.Wakil Direktur I Badan Keamanan Nasional Korea Selatan Kim Tae-hyo mengungkapkan bahwa aliansi Korea Selatan dan AS diperluas menjadi aliansi ekonomi melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang dibuat sebelumnya, dan dalam KTT kali ini, aliansi teknologi kemungkinan akan ditambahkan.Sementara itu, Korea Selatan dilaporkan telah memutuskan untuk berpartisisapsi dalam Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) yang dipimpin oleh AS.Presiden Yoon berencana menghadiri pertemuan tingkat tinggi secara virtual untuk peluncuran IPEF yang dijadwalkan pada tanggal 24 Mei.IPEF diperkirakan akan mendapat serangan balasan dari China sebagaimana kerangka kerja tersebut bertujuan untuk menahan China, namun Kantor Kepresidenan Korea Selatan menekankan bahwa peluncuran kerangka kerja ekonomi tersebut bukan untuk melawan China, dan bahwa diskusi tentang kerja sama ekonomi antara Korea dan China terus berlangsung, seperti diskusi lanjutan tentang FTA.Dilaporkan bahwa kunjungan Presiden Biden ke pabrik semikonduktor juga dianggap sebagai bagian dari kerja sama ekonomi dan keamanan.Kantor Kepresidenan mengatakan bahwa tujuan dari KTT ini adalah untuk membangun aliansi strategis yang komprehensif antara Amerika Serikat dan Korea Selatan sebagai poros utama perdamaian dan kemakmuran di Asia Timur.