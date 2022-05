Sullivan: AS Akan Pertahankan Tekanan jika Korea Utara Terus Menolak Dialog

Photo : YONHAP News

Gedung Putih mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) harus mempertahankan tekanannya terhadap Korea Utara selama Korea Utara terus menolak untuk berdialog.Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan membuat pernyataan tersebut kepada para wartawan pada hari Kamis (19/05) di atas pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Korea Selatan untuk putaran pertama tur Presiden AS Joe Biden di Asia. Biden dijadwalkan tiba di Korea Selatan pada Jumat (20/05) sore.Sullivan mengatakan bahwa sejak peluncuran pemerintahan Biden, Washington telah memperpanjang proposal untuk memulai dialog dengan Korea Utara melalui berbagai saluran, tetapi belum menerima jawaban apapun.Penasihat keamanan nasional AS itu mengatakan bahwa pihaknya telah membuat berbagai tawaran ke Korea Utara, termasuk metode aksi-untuk-tindakan, demi membuat kemajuan menuju pencapaian tujuan akhir denuklirisasi Semenanjung Korea.Sullivan mengatakan bahwa meski demikian, Korea Utara belum menunjukkan indikasi kesediaannya untuk terlibat dalam diplomasi yang berarti atau konstruktif.Dia menambahkan bahwa selama Korea Utara terus menolak berdialog, AS akan terus memberikan tekanan kepada negara itu, sambil terus berkoordinasi erat dengan sekutunya dan menanggapi provokasi dengan jelas dan tegas.Sullivan menekankan bahwa jika Korea Utara melakukan provokasi tambahan selama kunjungan Biden di Asia, maka AS dan sekutunya akan mengambil tanggapan tegas.