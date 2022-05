Gedung Putih AS : Presiden Joe Biden akan Adakan Pertemuan dengan Ketua Hyundai Motor Group

Photo : YONHAP News

Gedung Putih Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang berkunjung ke Korea Selatan akan bertemu dengan Ketua Hyundai Motor Group Chung Eui-sun di Seoul pada tanggal 22 Mei.Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan bahwa Prsiden Biden akan menyampaikan terima kasih atas investasi Hyundai senilai 7 miliar dolar Amerika di Georgia, AS, kepada pihak Hyundai dalam pertemuan dengan Ketua Chung.Kantor Berita AP melaporkan bahwa investasi Hyundai tersebut menciptakan 8.500 lapangan pekerjaan.