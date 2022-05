Saluran Keamanan Ekonomi antara Korsel dan AS Dibuka

Photo : Getty Images Bank

Bertepatan dengan kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden ke Korea Selatan pada Jumat (20/05), saluran dialog antara Kantor Kepresidenan Korea Selatan dan Gedung Putih Amerika Serikat untuk membahas keamanan ekonomi dibuka.Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan bahwa Sekretaris Keamanan Ekonomi Korea Selatan Wang Yoon-jong mengadakan pembicaraan terkait hal tersebut bersama Penasihat Keamanan Nasional dan Teknologi dari Dewan Keamanan Nasional (NSC) AS Tarun Chhabra pada Jumat (20/05) pagi.Ditambahkannya, kedua pihak akan mengatur strategi keamaan ekonomi secara reguler melalui saluran dialog keamanan ekonomi yang baru diluncurkan tersebut.Saluran itu disediakan untuk mengatur kebijakan kedua negara terkait aliansi teknologi canggih, termasuk semikonduktor, baterai sekunder, dan kecerdasan buatan.Chhabra juga dalam kesempatan itu mengundang Wang untuk berkunjung ke Washington DC, AS, pada bulan depan.