Presiden AS Joe Biden Tiba di Korea Selatan

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah tiba di Korea Selatan untuk kunjungan selama tiga hari hingga Minggu (22/05).Presiden Biden yang turun dari pesawat Air Force One, yang mendarat di Pangkalan Udara Osan pada hari Jumat (20/05) pada sekitar pukul 17.20, disambut oleh Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin.Ini adalah kunjungan pertama Biden ke Seoul sejak pelantikannya pada Januari tahun lalu, dan kunjungan pertama seorang presiden AS dalam tiga tahun terakhir.Biden pertama-tama akan mengunjungi kompleks chip Samsung Electronics di Pyeongtaek, Provinsi Gyeonggido, dan kemungkinan akan didampingi oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.Pada hari Sabtu (21/05), Biden akan berziarah ke Pemakaman Nasional Seoul, dan pada sore hari, Yoon dan Biden akan mengadakan pertemuan puncak pertama mereka di Kantor Kepresidenan baru di Distrik Yongsan, Kota Seoul. KTT ini dilakukan hanya sebelas hari sejak pelantikan Presiden Yoon.