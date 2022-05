AS Tidak Mempertimbangkan Penambahan Keanggotaan Korea Selatan ke Quad

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat senior Amerika Serikat (AS) mengatakan pada hari Minggu (22/05) bahwa AS saat ini tidak mempertimbangkan untuk menambahkan Korea Selatan dalam forum keamanan regional yang dipimpin Washington yang dikenal sebagai Dialog Keamanan Segiempat atau Quad.Pejabat itu membuat pernyataan tersebut dalam konferensi pers di hadapan wartawan yang menemani Presiden AS Joe Biden dalam perjalanan tiga harinya di Seoul, Korea Selatan.Pejabat itu mengatakan bahwa tujuan saat ini adalah untuk mengembangkan dan memperkuat isu-isu yang telah diangkat oleh Quad, daripada mempertimbangkan untuk menambah anggota baru.Pernyataan tersebut menunjukkan sikap AS yang tidak memiliki niat untuk memperluas forum keamanan tersebut.Quad adalah aliansi Indo-Pasifik antara Amerika Serikat, Australia, Jepang dan India. Aliansi ini secara luas dinilai sebagai mekanisme yang bertujuan untuk menjaga China tetap terkendali.Presiden Biden dijadwalkan menghadiri konferensi tingkat tinggi Quad di Jepang pada hari Selasa (24/05).