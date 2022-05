Hyundai Motor Investasi Lebih Dari 10 Miliar Dolar di Amerika Serikat

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor Grup Korea Selatan mengatakan pihaknya akan meningkatkan jumlah investasi sebesar lima miliar dolar di Amerika Serikat (AS) hingga tahun 2025.Pernyataan tersebut disampaikan oleh pemimpin Hyundai Motor Grup Chung Eui-sun seusai pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden di Seoul pada hari Minggu (22/05).Chung mengungkapkan bahwa dana investasi tersebut ditujukan untuk memperkuat kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan AS di berbagai bidang teknologi mutakhir.Penambahan investasi tersebut disampaikan sehari setelah Hyundai Motor Grup mengumumkan akan menginvestasikan 5,5 miliar dolar AS untuk membangun pabrik kendaraan listrik, termasuk pabrik baterai kendaraan listrik, di negara bagian Gerogia, AS.Dengan penambahan investasi ini, total investasi yang akan digelontorkan oleh Hyundai Motor Grup di AS hingga tahun 2025 mencapai lebih dari 10 miliar dolar AS.Penambahan investasi ini akan digunakan untuk mengembangkan layanan mobilitas udara perkotaan (UAM) mulai dari perangkat lunak untuk teknologi mengemudi otonom hingga kecerdasan buatan.Chung mengatakan bahwa pabrik baru di Georgia tersebut akan membantu Hyundai Motor Grup di industri otomotif AS berkembang menjadi perusahaan yang dapat memberikan kenyamanan dan keselamatan yang lebih baik bagi pelanggan AS.