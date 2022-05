Presiden Yoon Hadiri Pertemuan Puncak IPEF Secara Virtual

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akan secara virtual menghadiri pertemuan puncak Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) yang akan diadakan di Tokyo pada hari Senin (23/05).Presiden Yoon akan secara resmi mengumumkan partisipasi Korea Selatan dalam Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF).Yoon telah menyatakan niat untuk bergabung dengan IPEF dalam konferensi pers bersama setelah pertemuan puncak dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Seoul pada hari Sabtu (21/05) lalu.Dalam sebuah pernyataan bersama, kedua pemimpin mengungkapkan komitmen untuk menjalin kerja sama erat melalui IPEF berdasarkan prinsip keterbukaan, transparansi, dan inklusivitas.IPEF yang dipimpin AS merupakan blok ekonomi Indo-Pasifik yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara AS dan sekutunya di kawasan Indo-Pasifik di bidang perdagangan, rantai pasokan global, infrastruktur dan netralitas karbon.IPEF dinilai sebagai upaya AS untuk menahan pengaruh China yang berkembang di kawasan Indo-Pasifik.