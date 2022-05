Korsel dan AS Akan Tingkatkan Pertukaran di Bidang Kecerdasan Buatan dan Biotekonolgi

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk memperluas pertukaran sumber daya manusia antara teknisi untuk meningkatkan kerja sama teknologi baru serta mendorong investasi dan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan.Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Korea Selatan pada Senin (23/05) menjelaskan hasil pertemuan puncak antara Korea Selatan dan AS yang digelar pada Sabtu (21/05) lalu.Menurut keterangan tersebut, kedua negara telah sepakat untuk memperkuat kerja sama publik dan swasta untuk melingdungi dan mempromosikan teknologi baru utama yang bermunculan, seperti kecerdasan buatan, teknologi kuantum, dan bioteknologi.Di bidang pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), Korea Selatan memutuskan untuk mengambil bagian dalam program pengembangan kapasitas negara ketiga (FIRST) yang dipimpin oleh AS di bidang reaktor modular kecil (SMR) yang tengah dilirik sebagai PLTN generasi berikutnya.Di bawah kerja sama pemerintah Korea Selatan dan AS, masing-masing pihak akan bersama merintis proyek PLTN di dunia, dengan saling memberikan bantuan dalam kerja sama antara perusahaan-perusahaan dari kedua negara.Melalui komite tingkat tinggi, kedua negara memutuskan untuk mewujudkan langkah-langkah kerja sama yang terperinci, seperti mengamankan pasokan bahan bakar nuklir, mengelola bahan bakar nuklir bekas, dan memperdalam kerja sama dalam keamanan nuklir.