Korsel Berpartisipasi dalam IPEF yang Dipimpin AS

Photo : KBS News

Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) secara resmi diluncurkan, dan diawali dengan konferensi tingkat tinggi (KTT) pertama di Tokyo, Jepang, pada hari Senin (23/05) kemarin.KTT IPEF yang menghadirkan 13 negara di wilayah Indo-Pasifik tersebut digelar secara virtual.Presiden Yoon Suk Yeol yang hadir secara virtual menyatakan rencana untuk berperan aktif, dan menilai IPEF diperlukan untuk kerja sama antar-negara demi menyelesaikan krisis global, seperti restrukturisasi rantai pasokan, perubahaan iklim, dan lainnya.Presiden Yoon menyatakan akan bekerja sama aktif dan berbagi pengalaman dari perkembangan pesat Korea Selatan yang didasari oleh demokrasi dan sistem ekonomi pasar.Yoon juga menekankan kerja sama di bidang perdagangan, rantai pasokan di bidang teknologi mutakhir, termasuk semikonduktor, energi bersih, dan anti-korupsi.Walaupun terdapat protes dari China, Yoon mengusulkan prinsip IPEF yang didasarkan pada 'keterbukaan', 'toleransi' dan 'transparansi'.Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden juga menekankan keterbukaan untuk menyediakan peluang dan kemakmuran untuk semua generasi berikutnya, setelah terbentuknya wilayah Indo-Pasifik yang terbuka dan bebas.Dalam wawancara dengan CNN, Presiden Yoon mengatakan bahwa tidak rasional bagi China untuk bersikap terlalu sensitif.Presiden Yoon menegaskan bahwa melalui IPEF, aliansi antara Korea Selatan dan AS menjadi pilar diplomasi di era persaingan antara AS dan China.Namun demikian, manajeman konflik dengan China adalah tugas Presiden Yoon yang harus ditangani ke depan.