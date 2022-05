JCS: Korut Rampungkan Persiapan Uji Coba Peluncuran Rudal dan Nuklir

Photo : YONHAP News

Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan menyatakan pada hari Selasa (24/05) bahwa pihaknya berpendapat Korea Utara telah merampungkan persiapan uji coba nuklir dan peluncuran rudal.Seorang pejabat JCS mengatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) terus memantau pergerakan Korea Utara terkait melalui kerja sama erat, dan bahwa pihak militer Korea Selatan tengah menjaga postur kesiapsiagaan.Sebelumnya terdapat spekulasi bahwa Korea Utara kemungkinan melakukan provokasi strategis yang diarahkan kepada AS di saat kunjungan Presiden Joe Biden ke Korea Selatan dan Jepang.Pada tanggal 17 Mei lalu, menjelang kunjungan Biden ke Korea Selatan, CNN AS melaporkan bahwa Korea Utara tampak melakukan persiapan peluncuran rudal balistik antar-benua (ICBM) yang kemungkinan diluncurkan dalam 48 hingga 96 jam ke depan.Militer Korea Selatan dan otoritas intelijen terus memantau pergerakan Korea Utara terkait persiapan peluncuran ICBM.Namun, Korea Utara tidak melakukan provokasi apapun dan tidak terdapat laporan mengenai pernyataan bersama yang dibuat dalam KTT antara Korea Selatan dan AS maupun kunjungan Presiden Biden ke Korea Selatan.Di tengah situasi di mana Presiden Biden mengakhiri kunjungannya di Jepang pada sore hari Selasa (24/05) dan kondisi penyebaran COVID-19 di Korea Utara yang mulai mereda, terdapat spekulasi mengenai kemungkinan provokasi Korea Utara.Sehubungan dengan hal tersebut, Wakil Direktur Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), Victor Cha, mengatakan dalam sebuah diskusi CSIS pada hari Senin (23/05) waktu setempat bahwa terdapat kemungkinan Korea Utara akan melakukan provokasi tambahan menjelang Hari Peringatan, atau yang dikenal sebagai Memorial Day, pada tanggal 30 Mei.