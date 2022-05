Menlu Korsel dan AS Kerja Sama Dorong Sanksi Baru PBB Terkait Peluncuran Rudal Balistik Korut

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) melakukan pembicaraan telepon pada hari Rabu (25/05) untuk bertukar pandangan mengenai penembakan rudal balistik yang dilakukan Korea Utara pada pagi hari yang sama.Dalam kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengecam keras peluncuran yang disebut merupakan provokasi serius yang mengancam perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea dan seluruh dunia.Kedua menteri mengatakan bahwa provokasi serupa hanya akan mendorong semakin diperkuatnya pertahanan gabungan antara Korea Selatan dan AS, dan membuat Korea Utara semakin terisolasi dari komunitas internasional.Keduanya juga mengkritik pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara di tengah rakyatnya sedang menderita penyebaran penyakit yang diduga COVID-19.Menegaskan persatuan dan tanggapan keras dari komunitas internasional terhadap ancaman Korea Utara, Park dan Blinken sepakat untuk bekerja sama untuk mendorong pengadopsian sanksi baru Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Korea Utara.Di sisi lain, Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Kim Geon mengadakan serangkaian pembicaraan via telepon dengan Perwakilan Khusus AS untuk Urusan Korea Utara Sung Kim dan Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang Takehiro Funakoshi untuk membahas tanggapan bersama mengenai peluncuran rudal Korea Utara terbaru.