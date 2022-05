Provokasi Rudal Korut, AS akan Tetap Berikan Bantuan Kemanusiaan

Photo : KBS News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyatakan pihaknya tetap akan memberikan bantuan kemanusiaan untuk Korea Utara dalam menghadapi COVID-19, terlepas dari kecaman AS terhadap provokasi rudal Korea Utara.Kementerian tersebut mengatakan bahwa Korea Utara telah meluncurkan 23 rudal dalam tahun ini, termasuk peluncuran pada hari Rabu (25/05), dan hal itu jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.Sementara itu, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin dan mitranya dari AS Antony Blinken serta Yoshimasa Hayashi dari Jepang menggelar pembicaraan via telepon dan menyatakan kecaman atas peluncurn rudal balistik Korea Utara.AS menambahkan pihaknya selalu memisahkan isu denuklirisasi Semenanjung Korea dengan perihal bantuan kemanusiaan untuk Korea Utara, sehingga tidak akan ada perubahan dalam rencana pemberian bantuan kemanusiaan COVID-19 untuk Korea Utara.Asisten Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk urusan Korea Selatan dan Jepang Mark Lambert mengatakan tindakan Korea Utara yang meningkatkan ketegangan baru-baru ini tidak akan mengubah posisi AS, dan pihaknya akan meneruskan bantuan kemanusiaan untuk mengatasi COVID-19, termasuk pemberian vaksin mRNA untuk negara komunis tersebut.