Film 'The Roundup' Ditonton Lebih dari 4,5 Juta Penonton

Photo : YONHAP News

Film laga Korea Selatan 'The Roundup' yang dibintangi oleh Ma Dong-seok mencetak rekor tertinggi jumlah penonton dalam dua tahun terakhir.Menurut data dari Komite Promosi Film, 'The Roundup' menduduki peringkat pertama selama delapan hari sejak dirilis, dengan total jumlah penonton sekitar 4,51 juta orang.Prestasi film 'The Roundup' ini adalah yang terbaik di antara film-filum Korea Selatan yang dirilis sejak pandemi COVID-19 merebak.Sebelumnya, film 'Deliver Us from Evil' yang dirilish pada Agustus 2020 dan diperankan oleh Lee Jung-jae sempat menjadi film paling populer dengan total jumlah penonton 4,35 juta orang.Menurut industri layar lebar, kesuksesan film 'The Roundup' dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penonton bioskop yang menikmati film bersama keluarga dan teman sejak pencabutan aturan jaga jarak sosial di Korea Selatan.