Perwakilan Nuklir Korsel, AS dan Jepang Bertemu di Seoul Bulan Depan

Photo : YONHAP News

Perwakilan nuklir dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang akan bertemu di Seoul, Korea Selatana, pada pekan depan untuk membahas langkah menghadapi Korea Utara.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Kim Geon bertemu dengan Perwakilan Khusus AS untuk Kebijakan Korea Utara, Sung Kim, dan Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania di Kementerian Luar Negeri Jepang Takehiro Funakoshi di Seoul pada tanggal 3 Juni.Pembicaraan kali ini adalah kali pertema setelah pelantikan Kim Geon, dan ketiga pihak akan membahas langkah lanjutan terkait provokasi Korea Utara.Dalam pertemuan kali ini, mereka akan bertukar pandangan mengenai langkah komunitas internasional, serta kerja sama antara Korea Selatan, AS dan Jepang untuk meredakan ketegangan di Semenanjung Korea akibat provokasi Korea Utara, termasuk peluncuran rudal balistik antar-benua (ICBM).Selain itu, mereka akan membahas langkah lanjutan dari hasil konferensi tingkat tinggi antara Korea Selatan dan AS serta pertemuan antara Korea Selatan dan Jepang.