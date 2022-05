Korsel, AS, Jepang Rilis Pernyataan Bersama untuk Perkuat Kerja Sama Trilateral Hadapi Korut

Photo : YONHAP News

Para Menteri Luar Negeri dari Korea Selatan, Amerika Serikat (AS) dan Jepang mengecam keras peluncuran rudal balistik Korea Utara baru-baru ini dan mendesak Pyongyang untuk kembali ke meja perundingan.Menteri Luar Negeri Park Jin, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi membuat seruan itu dalam sebuah pernyataan bersama yang dirilis pada hari Jumat (27/05) lalu.Langkah tersebut tidaklah lazim, sebagaimana pernyataan itu tidak berasal dari hasil pertemuan apapun.Ketiga pihak berkomitmen untuk memperkuat kerja sama trilateral menuju denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea dan menyatakan jalur menuju dialog yang berkelanjutan tanpa persyaratan masih tetap terbuka.Adapun para menteri menegaskan bahwa peluncuran rudal Korea Utara menggarisbawahi pentingnya untuk semakin menguatkan aliansi trilateral, dengan menyebut latihan militer antara Korea Selatan dan AS serta antara AS dan Jepang yang dilakukan untuk menanggapi sejumlah provokasi Korea Utara baru-baru ini.Selain itu, ketiga menteri juga menyampaikan penyesalan atas kegagalan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi sebuah resolusi untuk menanggapi pelanggaran berulang Korea Utara terhadap resolusi PBB akibat veto dari Rusia dan China.Menanggapi hal tersebut, Kementerian Keuangan AS secara mandiri menerapkan sanksi tambahan terhadap seorang warga negara Korea Utara serta tiga entitas Korea Utara dan Rusia yang diduga membantu pengembangan rudal Korea Utara.Wakil Menteri Keuangan AS Brian Nelson memperingatkan bahwa jika Korea Utara tidak menghentikan pengembangan senjata pemusnah massalnya, maka Washington akan terus melanjutkan penerapan sanksi mandiri melawan Korea Utara.