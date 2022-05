Korsel, AS, Jepang Adakan Serangkaian Pertemuan Trilateral di Tengah Krisis Nuklir Korut

Photo : YONHAP News

Di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea akibat serangkaian peluncuran rudal dan tanda-tanda persiapan uji nuklir ketujuh Korea Utara, pihak Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang sepakat meningkatkan kerja sama trilateral dengan mengadakan sejumlah pertemuan trilateral antara diplomat tinggi pada Juni.Tidak hanya pertemuan antara juru runding nuklir Korea Utara, pembicaraan Menteri Luar Negeri, dan pertemuan antara para Wakil Menteri Luar Negeri trilateral kemungkinan besar akan digelar pada bulan depan.Bahkan terdapat kemungkinan para pemimpin negara Korea Selatan, AS, dan Jepang akan mengadakan pertemuan puncak, bertepatan dengan konferensi tingkat tinggi (KTT) NATO yang akan berlangsung di Spanyol pada akhir bulan Juni.Pada 3 Juni, kemungkinan Utusan Khusus Korea Selatan untuk Urusan Perdamaian dan Keamanan Semenanjung Korea Kim Geon akan bertemu dengan Utusan Khusus AS untuk Korea Utara Sung Kim dan Funakoshi Takehiro yang mengepalai Biro Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri di Seoul untuk membahas langkah-langkah menanggapi serangkaian provoksi Korea Utara.Selain itu, pertemuan menteri luar negeri antara Seoul dan Washington serta pertemuan antara Seoul dan Tokyo akan berlangsung seusai pembicaraan trilateral wakil menteri luar negeri pada pertengahan Juni.Selain kerja sama diplomatik trilateral, para menteri pertahanan dari ketiga negara juga akan membahas kerja sama melawan ancaman rudal dan nuklir Korea Utara saat menghadiri Dialog Shangri-La, yang dihadiri oleh para pimpinan pertahanan dan militer guna membicarakan isu-isu di kawasan Asia-Pasifik.Dialog Shangri-La akan diadakan di Singapura pada 12 Juni.Akhir dari rangkaian "estafet diplomatik" antara ketiga negara diperkirakan akan terjadi dalam pertemuan puncak antara para pemimpin Korea Selatan, AS, dan Jepang yang akan menghadiri KTT NATO pada akhir bulan depan.