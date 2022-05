Nilai Tukar Mata Uang Won Korea Terhadap Dolar AS Sentuh Titik Terendah dalam 1 Bulan

Photo : YONHAP News

Nilai tukar mata uang won Korea terhadap dolar AS melemah hingga kisaran 1.230 won per dolar AS.Pada sesi perdagangan hari Senin (30/05), nilai tukar mata uang won turun 17,6 won terhadap dolar AS, ditutup di 1.238,6 won per dolar AS.Nilai won terhadap dolar turun ke kisaran 1.230 won per dolar untuk pertama kalinya selama 24 hari terakhir sejak 22 April, dan menyentuh titik terendah sejak 20 April.Depresiasi nilai won Korea ini dinilai menunjukkan puncak inflasi di Amerika Serikat telah berlalu, dan depresiasi berhenti saat pemerintah China melonggarkan penerapan lockdown di kota-kota utama.