CIA : Korut Kekurangna 860.000 Ton Pangan

Photo : YONHAP News

Badan Intelijen Pusat (CIA) Amerika Serikat (AS) menyatakan pada hari Selasa (31/05) bahwa besaran kelangkaan pangan Korea Utara mencapai 860 ribu ton, setara dengan bahan pangan selama 2 hingga 3 bulan.Menurut CIA World Fact Book, sebagian besar penduduk di Korea Utara menderita tingkat konsumsi makanan yang rendah dan asupan makanan yang buruk.Ditambahkan pula, keamanan pangan penduduk Korea Utara semakin memburuk akibat penyebaran COVID-19 dan sanksi ekonomi dari komunitas internasional.Diperkirakan jika 860.000 ton kekurangan pangan tersebut tidak dapat dipenuhi melalui impor atau bantuan pangan, maka keluarga-keluarga Korea Utara akan melewati 'masa-masa yang sangat sulit'.Situasi pangan yang buruk di Korea Utara tahun ini juga telah dikonfirmasi melalui data satelit.Voice Of America (VOA) pada hari Selasa (31/05) mengutip data satelit dari Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional AS (NOAA), melaporkan bahwa semua wilayah Korea Utara ditandai dengan warna merah tua yang berarti kekeringan berada di tingkat 'parah', dan cakupan wilayah tersebut semakin luas.CIA World Fact Book menyebut Korea Utara terus mengembangkan rudal dan memperluas program rudal balistiknya, termasuk rudal balistik jarak pendek taktis (CRBM), rudal balistik jarak pendek (SRBM), rudal balistik jarak menengah (MRBM), rudal balistik jarak menengah (IRBM), dan rudal balistik antar-benua (ICBM).Korea Utara juga semakin mengandalkan kegiatan terlarang, termasuk kejahatan dunia maya, untuk membiayai program senjata pemusnah massal (WMD) dan rudal balistiknya untuk menghindari sanksi Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dari sekitar tahun 2010 hingga saat ini.Jumlah penduduk Korea Utara dilaporkan mencapai 25.955.138 jiwa, dan 12 persen di antaranya berdomisili di Pyongyang.Menurut CIA, rata-rata angka harapan hidup masyarakat Korea Utara mencapai 71,77 tahun, dengan usia untuk laki-laki mencapai 67,88 tahun dan perempuan 75,88 tahun.