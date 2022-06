Pasukan Militer Korsel Berangkat untuk Bergabung dalam Latihan RIMPAC

Photo : YONHAP News

Korps pelatihan Angkatan Laut Korea Selatan hari ini berangkat untuk berpartisipasi dalam latihan angkatan laut multinasional, latihan Rim of the Pacific (Rimpac), yang akan diadakan di lepas pantai Hawaii, Amerika Serikat (AS), mulai akhir Juni.Angkatan Laut (AL) Korea Selatan menggelar upacara pelepasan di pangkalan Angkatan Laut Jejudo pada hari Selasa (31/05) pagi.Partisipasi AL Korea Selatan dalam RIMPAC merupakan yang ke-17 kalinya, dan ini adalah skala terbesar sejak pihaknya mengikuti pelatihan pada tahun 1990.Kapal angkut berbobot 4.500 ton Marado, kapal Aegis pertama Korea Selatan Sejong the Great kelas 7.600 ton, kapal perusak Munmu the Great, dan kapal selam Shimdol-seok, serta kendaraan serbu amfibi akan mengambil bagian dalam latihan kali ini.Selama pelatihan, Ahn Sang-min, Komandan Pacific Rim Training Group, akan menaiki kapal serbu amfibi AS Essex dan memimpin 13 kapal dari 8 negara dan 1.000 Marinir dari 9 negara.Ini adalah Latihan RIMPAC ke-28, sejak dimulai pada tahun 1971, dan digelar dua tahun sekali dengan dipimpin oleh Angkatan Laut AS untuk meningkatkan kemampuan operasi latihan gabungan, melindungi jalur transportasi laut antar-negara sekitar wilayah Pasifik, serta bersama menangani ancaman.Latihan RIMPAC tahun ini diadakan di sekitar wilayah Hawaii, AS, selama 37 hari mulai tanggal 29 Juni hingga 4 Agustus, dan menghadirkan 38 kapal perusak, 4 kapal selam, 170 pesawat, dan 25 ribu personel militer dari 26 negara.