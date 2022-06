Korut Kritik Pernyataan Bersama Korsel - AS

Photo : YONHAP News

Korea Utara melalui beberapa media propagandanya mengkritik pernyataan bersama yang dibuat oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS).Meari memberitakan pada hari Selasa (31/05) bahwa pernyataan bersama yang dirilis oleh Korea Selatan dan AS pada tanggal 21 Mei adalah 'Perjanjian Eulsa versi modern' dan 'deklarasi terburuk dari antara semua perjanjian yang tidak adil dalam sejarah Korea.'Menyangkut pembukaan diskusi untuk membesarkan lingkup dan skala latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS, pengoperasian kembali Kelompok Konsultasi Baru dan Strategi Sistem Pencegahan yang Ditingkatkan (EDSCG), Korea Utara mengklaim bahwa Korea Selatan telah meresmikan kebijakan keras dan bersifat konfrontasi terhadap Korea Utara dengan memihak AS.Selain itu, media tersebut menyebut kerja sama keamanan ekonomi Korea Selatan dan AS untuk memblokir negara kuat lain sebagai bukti kondisi ekonomi yang lemah di Korea Selatan.Media propaganda lain Korea Utara juga mempermasalahkan peluncuran 'Dialog Keamanan Ekonomi NSC Korea Selatan' untuk mengembangkan keamanan ekonomi dan aliansi teknologi mutakhir bersama AS.Uriminzokkiri mengklaim bahwa konferensi tingkat tinggi (KTT) antara Korea Selatan dan AS hanya akan memperburuk ketidakpercayaan dan permusuhan antara kedua Korea.Korea Utara belum mengeluarkan tanggapan resmi atas pernyataan bersama KTT Korea Selatan - AS pada 21 Mei lalu, dan kritik melalui media propaganda ini merupakan kali pertama dalam sepuluh hari setelah KTT tersebut.