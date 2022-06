AS Peringatkan Adanya Indikasi Persiapan Uji Coba Nuklir Korut

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) menyampaikan pesan peringatan kepada Korea Utara yang dipantau menunjukkan tanda-tanda perisapan uji coba nuklir menyusul uji coba rudal balistik antar-benua (ICBM) baru-baru ini.Duta Besar (Dubes) AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Linda Thomas-Greenfield mengatakan kepada wartawan pada Selasa (31/05) waktu setempat bahwa jika Korea Utara melakukan uji coba nuklir, maka AS pasti akan kembali mendorong pengadopsian sanksi baru terhadap rezim itu di Dewan Keamanan PBB.Dubes Thomas-Greenfield mengatakan perlu untuk mengimplementasikan sanksi terhadap Korea Utara yang sudah ada dengan tegas, dan penambahan sanksi juga akan didorong ke depannya.Sebelumnya, AS telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi sanksi tambahan yang lebih keras terhadap Korea Utara akibat peluncuran rudal baru-baru ini, namun resolusi tersebut gagal diadopsi karena veto dari China dan Rusia dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB pada 26 Mei lalu.