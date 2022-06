'The Roundup' Menarik Lebih dari 7 Juta Penonton Bioskop di Korsel

Photo : YONHAP News

Film aksi "The Roundup" yang dibintangi Ma Dong-seok, telah menarik lebih dari tujuh juta penonton bioskop, melampaui total penjualan tiket untuk film "The Outlaws".Menurut data penjualan tiket dari Dewan Film Korea, sebanyak7,01 juta tiket telah terjual pada Selasa (31/05), hari ke-14 sejak film tersebut dirilis. Angka ini melampaui rekor sebelumnya yang dicatatkan oleh film "The Outlaws" dengan penjualan 6,88 juta tiket pada tahun 2017.Agen distribusi film ABO Entertainment mengatakan ini menandai rekor box office tercepat yang pernah dicapai sejak rekor yang dibuat oleh film pemenang Oscar 2019 yang disutradarai oleh Bong Joon-ho, "Parasite."Penjualan tiket secara keseluruhan di bioskop tampak mulai pulih ke tingkat sebelum pandemi COVID-19. Data dari Dewan Film Korea menemukan bahwa 14,6 juta orang telah mengunjungi bioskop pada bulan Mei, menandai bulan pertama di mana tercatat pengunjung melampaui sepuluh juta orang sejak pandemi dimulai.Pada Januari 2020 sebelum pandemi, pengunjung bioskop bulanan mencapai 16,8 juta orang.