Utusan Nuklir AS Berkunjung ke Korea Selatan Minggu Ini

Photo : KBS News

Perwakilan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Korea Utara, Sung Kim, mengunjungi Korea Selatan pada minggu ini untuk berdiskusi dengan rekan-rekannya dari Korea Selatan dan Jepang mengenai masalah Korea Utara.Departemen Luar Negeri AS mengumumkan pada hari Rabu (01/06) bahwa Kim akan melakukan perjalanan ke Seoul mulai Kamis (02/06) hingga Sabtu (04/06).Kementerian Luar Negeri Seoul mengatakan bahwa utusan nuklir utama dari ketiga negara akan bertemu di Seoul pada hari Jumat (03/06).Kementerian Luar Negeri mengatakan Sung Kim dan Direktur Jenderal untuk Urusan Asia dan Oseania Jepang Funakoshi Takehiro akan menghadiri pertemuan trilateral yang diselenggarakan oleh Perwakilan Khusus Korea Selatan untuk Urusan Perdamaian dan Keamanan Semenanjung Korea, Kim Gunn.Departemen itu mengatakan ketiga pihak akan membahas berbagai masalah, termasuk tanggapan masyarakat internasional terhadap peluncuran rudal balistik antar-benua (ICBM) Korea Utara baru-baru ini dan wabah COVID-19 di negara itu.Ditambahkannya bahwa utusan AS juga akan menegaskan kembali komitmen AS untuk berdialog dengan Korea Utara, sambil terus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mengatasi pengembangan senjata pemusnah massal dan program rudal balistik Korea Utara yang melanggar hukum.Kementerian mengatakan bahwa perjalanan Kim ke Seoul menggarisbawahi pentingnya kolaborasi erat AS yang berkelanjutan dengan Korea Selatan dan Jepang dalam menangani masalah Korea Utara.